Серхио Эрнандес возглавил «Сарагосу»

Новым главным тренером испанской «Сарагосы» стал аргентинский специалист Серхио Эрнандес. 56-летний тренер подписал с клубом контракт по схеме «1+1».

Серхио Эрнандес должен будет покинуть должность главного тренера сборной Аргентины до лета этого года и до Олимпийских игр в Токио в соответствии с правилами ACB.



2 ноября «Сарагоса» объявила об увольнении главного тренера Диего Окампо.