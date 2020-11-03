Серхио Эрнандес возглавил «Сарагосу»
Новым главным тренером испанской «Сарагосы» стал аргентинский специалист Серхио Эрнандес. 56-летний тренер подписал с клубом контракт по схеме «1+1».
Серхио Эрнандес должен будет покинуть должность главного тренера сборной Аргентины до лета этого года и до Олимпийских игр в Токио в соответствии с правилами ACB.
2 ноября «Сарагоса» объявила об увольнении главного тренера Диего Окампо.
Пашутин и Кузминскас высказались о предстоящем матче с «Антверпом»
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