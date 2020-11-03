«Леброн Джеймс – отстой!» Трамп спровоцировал своих сторонников на оскорбление звезды НБА

Президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в Пенсильвании во время своего выступления позволил критические высказывания в адрес НБА и звезды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.



«Как насчёт баскетбола? Как насчёт Леброна? Я сочувствую Леброну. Очень сочувствую. Рейтинги упали на 71 процент, и это во время чемпионского сезона «Лейкерс». Мне не хотелось смотреть ни одного броска. Если они не уважают нашу страну, если они не уважают наш флаг, никто не хочет их смотреть. Никто!» – сказал во время выступления Трамп.



После слов действующего президента США зрители начали скандировать лозунг: «Леброн Джеймс – отстой!». Соответствующие видео позже появились в «Твиттере».



Напомним, в шестом матче серии «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна обыграл «Майами Хит» со счётом 106:93 и стал чемпионом сезона-2019/2020.