Адам Сильвер объяснил, почему «Голден Стэйт» снова станет контендером НБА

Комиссар НБА Адам Сильвер заявил, что «Голден Стэйт Уорриорз» благодаря своему составу и работе менеджмента в ближайшее время вновь станет одним из главных претендентов на чемпионский титул.
«Уверен, что они скоро вернутся в чемпионскую схватку. Я смотрю на качество их управления. Конечно же, на качество игроков, которые сейчас есть в их составе. И у меня нет причин полагать, что они не способны вернуться в пул топ-команд НБА», — приводит слова Clutch Points.
Он также отметил, что возвращение «Уорриорз» к борьбе за титул поможет поднять телевизионные рейтинги.
«Нет никаких сомнений в том, что преемственность помогает завоевать сердца поклонников на национальном и международном уровнях. Думаю, болельщиков привлекают знакомые лица, особенно когда дело касается плей-офф», — добавил Сильвер.
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