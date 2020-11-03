Адам Сильвер объяснил, почему «Голден Стэйт» снова станет контендером НБА

Комиссар НБА Адам Сильвер заявил, что «Голден Стэйт Уорриорз» благодаря своему составу и работе менеджмента в ближайшее время вновь станет одним из главных претендентов на чемпионский титул.



«Уверен, что они скоро вернутся в чемпионскую схватку. Я смотрю на качество их управления. Конечно же, на качество игроков, которые сейчас есть в их составе. И у меня нет причин полагать, что они не способны вернуться в пул топ-команд НБА», — приводит слова Clutch Points.

Он также отметил, что возвращение «Уорриорз» к борьбе за титул поможет поднять телевизионные рейтинги.

«Нет никаких сомнений в том, что преемственность помогает завоевать сердца поклонников на национальном и международном уровнях. Думаю, болельщиков привлекают знакомые лица, особенно когда дело касается плей-офф», — добавил Сильвер.