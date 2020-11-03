Дэрил Мори отреагировал на слухи об обмене Эмбиида или Симмонса из «Филадельфии»

Президент по баскетбольным операциям «Филадельфии Сиксерс» Дэрил Мори прокомментировал информацию о том, что клуб хочет обменять кого-то из дуэта Джоэл Эмбиид – Бен Симмонс.



Ранее аналитик НБА Стивен Эй Смит выразил мнение, что «Филадельфии Сиксерс» для борьбы за титул необходимо обменять Джеймса Хардена из «Хьюстон Рокетс». По словам специалиста, ради этого, если потребуется, можно отдать плеймейкера Бена Симмонса. И, несмотря на многочисленные разговоры о том, что их дуэт с Эмбиидом распадется, Мори уверен, что оба могут помочь «Филадельфии» в будущем.



«Я думаю, что Бен и Джоэл могут абсолютно нормально работать вместе», — цитирует Мори Fadeaway World.



Это мнение также прокомментировал новый главный тренер «Сиксерс» Док Риверс.



«Не сомневаюсь, что они могут… есть много комбинаций игроков в лиге, которые ещё не выиграли», — отметил он.