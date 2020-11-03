Леброн и Джордан пожертвовали огромные суммы, чтобы уголовники США могли голосовать

Легенда НБА и клуба «Чикаго Буллз» Майкл Джордан, звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и другие популярные люди в США сделали пожертвования, чтобы около 13 тыс. преступников смогли проголосовать на предстоящих президентских выборах. Об этом сообщает Clutch Points.



Коалиции за восстановление прав Флориды, которую поддерживают Леброн и Майкл, удалось собрать для этих целей $ 27 млн. Самый значительный вклад внёс бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. Он пожертвовал $ 16 млн.



Предполагается, что эти люди, скорее всего, на выборах будут поддерживать Джо Байдена, так как 80% преступников из регионов Флориды — не белые, 74% — чёрные. Это может оказать значительное влияние на расклад сил в президентской гонке.