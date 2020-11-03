Главный тренер ЦСКА назвал топ-5 игроков России за всю историю

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис ответил на вопрос, кого бы из игроков России и СССР он включил в топ-5 за всю историю.

«Если говорить про советский период, это Арвидас Сабонис – своей игрой он вдохновлял многих игроков, был для них живым примером. Назову ещё одного литовца Шарунаса Марчюлениса, он здорово играл. Иван Едешко и Сергей Белов точно среди лучших. А из современных российских игроков обязательно надо включить Андрея Кириленко», — приводит слова Итудиса «Команда России».



Итудис руководит «армейской» командой с лета 2014 года. За этот период красно-синие дважды одерживали победы в «Финале четырёх» баскетбольной Евролиги, а также 5 раз становились чемпионами Единой лиги ВТБ.