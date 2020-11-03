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«Лейкерс» рассматривают возможность перехода одного из лучших атакующих игроков НБА

«Лейкерс» рассматривают возможность перехода одного из лучших атакующих игроков НБА
Баскетбол / НБА 0

Как сообщает Pickandroll со ссылкой на LA Sports Hub, в список интересующих тренера «Лос-Анджелес Лейкерс» Фрэнка Вогеля игроков попало имя атакующего защитника Зака Лавина из «Чикаго Буллз».

По данным источника, «Лейкерс» давно наблюдают за 25-летней звездой иллинойского клуба. И не исключено, что в скором времени могут приступить к переговорам о его обмене.

Стоит отметить, что бывший игрок «Миннесоты Тимбервулвз» имеет на руках действующий двухлетний контракт. Его годовой доход достигнет 19,5 миллионов долларов в сезонах-2020/2021 и -2021/2022.

В 60 матчах сезона-2019/20 Лавин набирал 25,5 очка, 4,8 подбора и 4,2 передачи в среднем за игру.

«Лос-Анджелес Лейкерс» под руководством Вогеля в нынешнем сезоне стали чемпионами НБА.

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