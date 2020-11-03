Рэй Аллен спрогнозировал переход суперзвезды НБА в состав контендера

Двукратный чемпион НБА Рэй Аллен поделился мнение о том, как должны выстраивать дальнейшую карьеру Девин Букер и Брэдли Бил. По его словам, первому стоит остаться в составе «Финикс Санз», а вот второму он предсказал уход из «Вашингтон Уизардс».
«Мне понравилось, как Букер играл в «пузыре». Но я всегда знал, что он способен на это. Многое было сказано по поводу того, в какой команде он должен оказаться, но у «Санз» хорошие болельщики и есть возможность победить, если они продолжат собирать вокруг Девина правильных игроков.
Брэдли Бил довольно давно заявил о себе, но всё ещё является молодым игроком, который не достиг праймового периода. Он покинет «Вашингтон» и поможет другой команде выиграть титул, это случится в предстоящие 10 лет», – приводит слова Аллен Essentially Sports.
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