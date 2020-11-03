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Олимпийский призёр из сборной России дебютировал в любительской лиге

Олимпийский призёр из сборной России дебютировал в любительской лиге
Баскетбол / Евролига 0

Экс-игрок «Зенита», чемпион Европы и бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года в Лондоне Антон Понкрашов дебютировал за команду «Искра» в Невской баскетбольной лиге, сообщает портал Ilovebasket.

В активе Понкрашова в матче с командой G-Drive 31 очко, 8 подборов и 6 передач. «Искра» победила со счётом 117:71. В сезоне-2020/2021 Первый дивизион Невской баскетбольной лиги включён в систему Межрегиональной любительской баскетбольной лиги. Таким образом, в дивизионе выступают восемь сильнейших команд Санкт-Петербурга, которые будут бороться за право представить свой город на Суперфинале МЛБЛ—2021. Новый сезон Невской баскетбольной лиги начался 1 ноября.

В сезоне-2019/2020 Понкрашов выступал за «Зенит» в Евролиге и Единой лиге ВТБ. В межсезонье игрок стал свободным агентом.

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