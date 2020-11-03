Экс-звезда НБА: Майкл Джордан — один из самых грязных игроков в истории

Бывший игрок НБА Ксавьер Макдэниэл, когда его спросили о самых грязных игроках в истории лиги, упомянул имя легендарного Майкла Джордана.
«Майкл Джордан — один из самых грязных баскетболистов, против которого вы могли бы играть. Ларри Бёрд, он сделает всё, чтобы выиграть игру. Он поставит вам подножку, схватит вас за руку, а затем плюхнется на паркет со словами: «О, он сфолил на мне». Жёсткость бывает разной. Ты можешь быть крутым, как Майк. Но при этом Джордан был одним из самых грязных игроков», — приводит слова Макдэниэла Essentially Sports.
Макдэниел в 1985 году был выбран на драфте НБА под 4-м номером командой «Сиэтл Суперсоникс». Позже выступал за команды «Финикс Санз», «Нью-Йорк Никс», «Бостон Селтикс» и «Нью-Джерси Нетс». Всего в НБА провёл 12 сезонов. Один раз включался в первую сборную новичков НБА (1986). Один раз принимал участие в Матче всех звёзд НБА (1988).
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