Димитрис Итудис: Александр Гомельский предрёк мне блестящее будущее. Мне было 25

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился воспоминаниями о встрече с Александром Гомельским, которая случилась ещё 25 лет назад. Тогда именитый советский и российский специалист предугадал, что Итудиса ждёт блестящая карьера.

«У меня есть небольшая история про меня и Гомельского, которую хочу рассказать. Это было в 1995-м, когда я впервые приехал в Москву главным тренером. Мой ПАОК встречался с «Динамо», а Гомельский комментировал тот матч для телевидения. Играли на арене ЦСКА, а комментаторские позиции располагались ближе к гостевой скамейке. Гомельский сидел там среди журналистов. Мы в ходе встречи проигрывали «-15», тогда я перешёл на расстановку «1-3-1», передвинув лёгкого форварда Предрага Стояковича на четвёртый номер. И мы стали играть «зону», чтобы остановить быстрое нападение «Динамо». Разницу в счёте удалось сократить, но в концовке мы проиграли (62:65).

После матча я шёл по направлению к раздевалке, когда Гомельский остановил меня, взяв за руку, и спросил: «Сколько вам лет?» Я ответил: «Мне 25». Тогда он воскликнул: «Ого, у вас блестящее будущее, молодой человек!»



После этого мы встречались ещё несколько раз. Например, на вечеринке Евролиги на московском «Финале четырёх» в 2005-м, когда я был помощником главного тренера «Панатинаикоса». Мне на самом деле очень приятно, что у меня была возможность лично познакомиться с Гомельским, это честь для меня. Я от всего сердца делюсь этими воспоминаниями с вами и читателями", — приводит слова Итудиса TeamRussia.pro.