Димитрис Итудис: Александр Гомельский предрёк мне блестящее будущее. Мне было 25

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился воспоминаниями о встрече с Александром Гомельским, которая случилась ещё 25 лет назад. Тогда именитый советский и российский специалист предугадал, что Итудиса ждёт блестящая карьера.
«У меня есть небольшая история про меня и Гомельского, которую хочу рассказать. Это было в 1995-м, когда я впервые приехал в Москву главным тренером. Мой ПАОК встречался с «Динамо», а Гомельский комментировал тот матч для телевидения. Играли на арене ЦСКА, а комментаторские позиции располагались ближе к гостевой скамейке. Гомельский сидел там среди журналистов. Мы в ходе встречи проигрывали «-15», тогда я перешёл на расстановку «1-3-1», передвинув лёгкого форварда Предрага Стояковича на четвёртый номер. И мы стали играть «зону», чтобы остановить быстрое нападение «Динамо». Разницу в счёте удалось сократить, но в концовке мы проиграли (62:65).
После матча я шёл по направлению к раздевалке, когда Гомельский остановил меня, взяв за руку, и спросил: «Сколько вам лет?» Я ответил: «Мне 25». Тогда он воскликнул: «Ого, у вас блестящее будущее, молодой человек!»
После этого мы встречались ещё несколько раз. Например, на вечеринке Евролиги на московском «Финале четырёх» в 2005-м, когда я был помощником главного тренера «Панатинаикоса». Мне на самом деле очень приятно, что у меня была возможность лично познакомиться с Гомельским, это честь для меня. Я от всего сердца делюсь этими воспоминаниями с вами и читателями", — приводит слова Итудиса TeamRussia.pro.
- 3 ноября 2020
-
18:59
-
17:46
-
17:21
-
17:03
-
17:03
-
16:57
-
16:17
-
16:00
-
14:36
-
14:28
-
13:19
-
13:03
-
12:25
-
11:56
-
11:18
-
11:00
-
10:43
-
09:52
-
09:39
-
09:36
-
03:33
-
00:02
- 2 ноября 2020
-
22:57
-
21:54
-
20:29
-
19:09
-
17:53
-
17:40
-
16:09
-
13:27
-
13:25
-
12:14
-
11:59
-
10:13
-
09:23