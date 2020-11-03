Марк Кьюбан предоставил новую информацию о побиравшемся на улице Делонте Уэсте

Владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан предоставил новую информацию о бывшем баскетболисте техасского клуба Делонте Уэсте. Судя по всему, баскетболист продолжает восстанавливаться после серьёзных проблем со здоровьем.

«Так как все мы сегодня хотим слышать что-то хорошее, вот вам новости о Делонте Уэсте. Это всё ещё непростая битва, но он прогрессирует», — написал Кьюбан.

Соответствующий пост доступен на странице Кьюбана в «Твиттере».

Уэст страдает диагностированным биполярным расстройством. В январе этого года экс-баскетболиста избил мужчина на дороге. Ранее желание помочь Делонте выражал бывший одноклубник, форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс. Профсоюз игроков НБА выделял для Уэста деньги. Однако это не помогло ему привести свою жизнь в порядок.

Кьюбан старается помочь Уэсту и взял его под опеку.