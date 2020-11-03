Европейский топ-проспект драфта НБА выбрал команду, в которую хочет перейти

Один из фаворитов предстоящего драфта НБА форвард «Маккаби» из Тель-Авива Дэни Авдия определился, за какую команду хотел бы выступать. В услугах баскетболиста заинтересован ряд клубов, в том числе «Атланта Хоукс», «Кливленд Кавальерс» и «Детрой Пистонс». Каждая из этих команд обладает высоким драфт-пиком.

Однако Авдия хотел бы быть выбранным «Голден Стэйт Уорриорз», который будет выбирать на драфте вторым, сообщает Clutch Points.

Напомним, минувший сезон стал худшим для «Голден Стэйт Уорриорз» за последние годы. На фоне ухода из команды Кевина Дюранта, а также травм лидеров коллектива Стефена Карри и Клэя Томпсона калифорнийцы стали аутсайдерами Западной конференции и не боролись за выход в плей-офф.