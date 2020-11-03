«Филадельфия» намерена выменять самого результативного игрока НБА

«Филадельфия» проявляет интерес к защитнику «Хьюстон Рокетс» Джеймсу Хардену, сообщает инсайдер The Stadium Шэмс Чарания.
Бывший генеральный менеджер «Хьюстона» Дэрил Мори стал президентом по баскетбольным операциям «Филадельфии». Мори отработал 14 лет в «Рокетс» и покинул клуб после завершения сезона-2019/2020. Долгое время он пытался построить чемпионскую команду вокруг Хардена. Отмечается, что «Хьюстон» пока не заинтересован в обмене Хардена.
Харден в прошлом сезоне набирал 34,3 очка за игру, что позволило ему получить награду лучшему скореру НБА (атакующий защитник «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил занял второе место по результативности — 30,5 очка). Харден лидировал в лиге и по количеству забитых трехочковых — 4,4 в матче. «Рокетс» вылетели на стадии полуфинала Западной конференции в серии с «Лос-Анджелес Лейкерс» (1-4).
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