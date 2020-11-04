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«Бостон», «Орландо» и «Вашингтон» готовят громкие обмены в день драфта

«Бостон», «Орландо» и «Вашингтон» готовят громкие обмены в день драфта
Баскетбол / НБА 0

Руководство трёх клубов НБА готовит провести громкие обмены в день драфта. Речь идёт о «Бостон Селтикс», «Орландо Мэджик» и «Вашингтон Уизардс», сообщает Essentialy Sports.

Команда из Массачусетса рассчитывает выменять все драфт-пики первого раунда (14-й, 26-й, и 30-й), дабы подняться на церемонии выбора игроков, как можно выше. Но пока предложением «Селтикс» никто не заинтересовался.

Примерно по такому же сценарию планируют пойти и в «Вашингтоне». В «Уизардс» интересуются молодым талантом Ламело Боллом, который может быть выбран выше девятого номера, которым владеет «Вашингтон». В этой связи «Уизардс» намерены поработать над улучшением позиций на драфте. «Орландо Мэджик» также планирует большие обмены непосредственно в день драфта.

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