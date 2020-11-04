Источник: Яннис Адетокунбо собирается перейти в «Майами» и откажет «Голден Стэйт»

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо может продолжить карьеру в «Майами Хит», сообщила радиоведущая Эшли Николь в своём «твиттере».

По данным источника, Яннис готов заключить с «Майами» долгосрочное контрактное соглашение. Также сообщается, что «Голден Стэйт Уорриорз» сделал щедрое предложение «Милуоки», однако игрок не хочет заключать долгосрочный контракт с клубом.

25-летний Адетокунбо два сезона подряд признавался самым ценным игроком (MVP) НБА. В прошлом сезоне Яннис провёл 63 матча в регулярном чемпионате, набирая в среднем по 29,5 очка, 13,6 подбора, 5,6 передачи, 1,0 блок-шота и 1,0 перехвата. За 9 матчей плей-офф средние показатели Адетокунбо составили 26,7 очка, 13,8 подбора, 5,7 передачи, 0,9 блок-шота и 0,7 перехвата.