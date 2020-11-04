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«Хьюстон» пошёл против воли Джеймса Хардена

«Хьюстон» пошёл против воли Джеймса Хардена
Баскетбол / НБА 0

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден хотел, чтобы клуб назначил Тайрона Лю или Джона Лукаса на пост главного тренера, сообщает The New York Times. Пожелание баскетболиста не было выполнено.

Лю в межсезонье возглавил «Лос-Анджелес Клипперс». Лукас был одним из трёх кандидатов на должность в «Рокетс», однако клуб предпочёл бывшего ассистента главного тренера «Даллас Маверикс» Стивена Сайласа. «Хьюстон» решил оставить Лукаса в команде в качестве ассистента Сайласа.

Ранее сообщалось, что «Филадельфия» проявляет интерес к обмену Хардена и попытается приобрести защитника у «Хьюстона». Бывший генеральный менеджер «Рокетс» Дэрил Мори стал президентом по баскетбольным операциям «Сиксерс». «Рокетс» в данный момент не заинтересованы в обменной сделке по Хардену.

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