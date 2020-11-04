«Хьюстон» пошёл против воли Джеймса Хардена

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден хотел, чтобы клуб назначил Тайрона Лю или Джона Лукаса на пост главного тренера, сообщает The New York Times. Пожелание баскетболиста не было выполнено.



Лю в межсезонье возглавил «Лос-Анджелес Клипперс». Лукас был одним из трёх кандидатов на должность в «Рокетс», однако клуб предпочёл бывшего ассистента главного тренера «Даллас Маверикс» Стивена Сайласа. «Хьюстон» решил оставить Лукаса в команде в качестве ассистента Сайласа.



Ранее сообщалось, что «Филадельфия» проявляет интерес к обмену Хардена и попытается приобрести защитника у «Хьюстона». Бывший генеральный менеджер «Рокетс» Дэрил Мори стал президентом по баскетбольным операциям «Сиксерс». «Рокетс» в данный момент не заинтересованы в обменной сделке по Хардену.