Эксперт: некоторые сравнивают Дени Авдию с Лукой Дончичем. Это смешно

Аналитик НБА, эксперт по драфту Брайан Шредер рассказал, почему 19-летнего форварда тель-авивского «Маккаби» Дени Авдию нельзя сравнивать с Лукой Дончичем.
«Сравнение между Авдией и Дарио Шаричем связано с тем, что он также участвует в драфте, ранее играл в Европе и его главный потенциал — передачи и восприятие, которое он демонстрирует на паркете.
Некоторые сравнивают Дени с Лукой Дончичем, что смешно. Вероятность того, что Авдия станет участником Матча звёзд, составляет от 5% до 10%. И самая важная причина, по которой он не может стать звездой, — это то, что его реализация штрафных составляет всего 55%», — приводит слова Шредера Pickandroll.
Интерес к Авдии проявляют несколько клубов НБА с высоким драфт-пиком, включая «Атланту Хоукс», «Кливленд Кавальерс» и «Детройт Пистонс».
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