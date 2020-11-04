Дэмьен Лиллард подколол одноклубника и его подругу инстаграм-модель

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард во время прямого эфира в «Инстаграме» со своим товарищем по команде Анферни Саймонсом подколол игрока и его девушку инстаграм-модель и актрису Бри Хадсон.

Лиллард: Ты в Лос-Анджелесе?



Саймонс: Я в Санта-Барбаре.



Лиллард: Вы в Санта-Барбаре? Как тебя зовут? Бри из Хьюстона? Неужели! Ты должен был рассказать мне о Бри! Теперь, когда у тебя появилось немного денег, ты смог покататься на ней! Серьёзно, ты покатался на ней и снял для этого дом в Санта-Барбаре. Мой мальчик, ты растёшь!



Саймонс: Я тренируюсь весь день, я хочу стать лучше.



Лиллард: Вы двое хорошо тренируетесь…

Фото доступно на странице Бри Хадсон в «Инстаграме».

Напомним, в прошлом сезоне «Портленд» вылетел в первом раунде плей-офф НБА в серии с «Лос-Анджелес Лейкерс» (1-4).