Защитник ЦСКА рассказал, как ему удалось улучшить один из важнейших аспектов игры

Защитник ПБК ЦСКА Александр Хоменко оценил качество своего броска:



«По сравнению с прошлым годом я прибавил. Весь тот год я работал с бывшим главным тренером ЦСКА-2 Максимом Шарафаном. Каждое утро я приходил на час раньше именно с ним. Работу ног делал, много бросал на машине (подающей мячи). Ещё в том сезоне было заметно, что я стал лучше бросать после ведения, увереннее. В том сезоне я делал 200-300 бросков до тренировки и около 100 после. Сейчас не считал», — заявил Александр Хоменко в эфире CSKAbasketShow.