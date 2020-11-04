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Уволенный из «Барселоны» главный тренер поделился дальнейшими планами

Уволенный из «Барселоны» главный тренер поделился дальнейшими планами
Баскетбол / Евролига 0

Бывший главный тренер «Барселоны» Светислав Пешич, который покинул каталонцев этим летом, заявил, что не планирует брать команду в нынешнем году, но и не собирается завершать карьеру.

«У меня переходный период. Я не скажу, что завершил карьеру, потому что чувствую, что могу дать баскетболу больше. Но пока не знаю, где и когда. Если бы я был уверен, что через год перестану скучать по баскетболу, то уже бы объявил о завершении карьеры.

Но не в этом сезоне. Я уже принял решение, что не буду тренировать какой-либо клуб, я хочу посмотреть, как будет развиваться ситуация с пандемией.

Возможно, для меня будет более уместным проводить семинары, лекции в Сербии. Или я со временем буду помощником тренера. Я ещё не принял решения о том, что буду делать в будущем», — цитирует Пешича Eurohoops.

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