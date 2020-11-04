«Извращенцы взломали мой аккаунт». Игрок НБА объяснил свои сообщения девушке-рэперу

Центровой «Чикаго Буллз» Уэнделл Картер-младший заявил, что его аккаунт в «Твиттере» был взломан, что привело к появлению неоднозначно трактованных сообщений от имени баскетболиста на странице популярной девушки-рэпера Джастины Валентайн.
Картер-младший многократно настойчиво просил Валентайн заглянуть в личные сообщения под одним из откровенных фото девушки в «Твиттере».
Фото доступно на странице Джастины Валентайн в «Инстаграме».
Позже Картер объяснил появление подобных сообщений от своего имени.
«Извращены взломали мой „Твиттер“. Я тренируюсь изо дня в день, мне не до этого. Никто больше не говорит девушкам заглянуть в личные сообщения. Серьёзно прекратите. Я много работал в течение некоторого времени. Я не забиваю голову этими историями. Меня действительно взломали!», — написал Картер в сториз «Инстаграма».
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