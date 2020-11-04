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Член Зала славы: 20 лет назад Леброн не добился бы и половины того, что делает сегодня

Член Зала славы: 20 лет назад Леброн не добился бы и половины того, что делает сегодня
Баскетбол / НБА 0

Член Зала славы баскетбола, двукратный чемпион Евролиги и бывший баскетболист «Бостон Селтикс» Дино Раджа считает, что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс не может претендовать на звание величайшего игрока в истории НБА из-за слабости современной лиги по сравнению с прошлыми эпохами.

«Когда люди сравнивают Леброна с Майклом Джорданом, меня тошнит. Мой сын уверяет, что Леброн лучше, но для меня это даже не предмет спора. Если бы Леброн играл в НБА 20 лет назад, то вообще не смог бы добиться и половины того, что делает сегодня. Когда он идёт в проход, все расступаются. Джордан сталкивался с сопротивлением, но по-прежнему доминировал. Я уважаю Леброна, но Коби Брайант лучше него», — приводит слова Раджи Parlons Basket.

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