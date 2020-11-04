Харт встревожен количеством людей, голосующих за «расиста» Трампа

Атакующий защитник «Нью-Орлеан Пеликанс» Джош Харт остался недоволен предварительными результатами выборов президента в США.



«Тот факт, что люди действительно голосуют за то, чтобы этот расист остался у власти, показывает нам, что на самом деле происходит с этой страной за закрытыми дверями», — написал Харт в своём «твиттере».



Ранее Джош Харт остался недоволен критикой президента США Дональда Трампа в адрес НБА — Трамп обвинил НБА в политизированности.



НБА и игроки лиги после рестарта сезона активно поддерживали движение за права темнокожих Black Lives Matter. Баскетболисты преклоняют колено во время исполнения гимна США перед матчами. Трамп уже неоднократно критиковал лигу за эту акцию.