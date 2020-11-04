Главный тренер «Зенита» высказался после вспышки коронавируса

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал вспышку коронавируса в клубе. Паскуаль недавно сам переболел коронавирусом.



«Сейчас я себя чувствую хорошо. Конечно, это был тяжёлый период для меня, и не только в эмоциональном, но также в физическом плане. Было непросто. Наконец мы все здесь и готовимся возобновить выступления в Евролиге после двух туров, в которых мы успели сыграть до вынужденной паузы. Нам предстоит матч с «Олимпиакосом». Это будет очень серьёзная проверка для команды, а мы сейчас, безусловно, частично выбиты из соревновательного ритма. Но «Зенит» старается восстановиться психологически и физически. Нам следует принять объективные трудности и постараться справиться с особым вызовом.



Как раз сегодня Денис Захаров прошёл медобследование, а ранее сдал три подряд отрицательных теста. Я полагаю, завтра он ещё не сможет сыграть, а к пятнице будет готов полностью влиться в команду. Я очень рад, что все мои игроки здоровы. Это действительно прекрасная новость!» — приводит слова Паскуаля «Спорт день за днём».