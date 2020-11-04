Один из лучших разыгрывающих НБА выставлен на обмен

«Нью-Орлеан Пеликанс» пытаются обменять разыгрывающего Джру Холидэя, сообщает инсайдер Шамс Чарания на своей странице в «Твиттере».

«Пеликанс» открыто обсуждают возможные варианты обмена игрока. Несколько претендентов на чемпионство активно участвуют в переговорах с «Нью-Орлеаном». Холидэй в сезоне-2019/20 набирал в среднем 19,1 очка, 6,7 передачи и 4,8 подбора за игру.

Напомним, в начале октября разыгрывающий «Пеликанс» получил награду Тваймен-Стоукса, вручаемую лучшему одноклубнику НБА. Она присуждается за неэгоистичную игру, наличие лидерских качеств на площадке и за её пределами, а также за приверженность интересам команды (в целом). Холидэй, набравший 1041 балл, опередил Тобиаса Харриса (806) и Кайла Корвера (796), занявших соответственно второе и третье места. В прошлые годы обладателями этой награды становились Майк Конли, Джамал Кроуфорд, Дирк Новицки и Винс Картер.