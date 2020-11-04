Источник: один из лучших игроков НБА хочет покинуть свой нынешний клуб

Атакующий защитник «Финикс Санз» Девин Букер хочет покинуть команду, сообщает Bleacher Report.



Инсайдер Райан Русилло на подкасте Билла Симмонса заявил, что желание Букера покинуть «Санз» является худшим секретом НБА в данный момент. Букера выбрали 13-м номером на драфте НБА 2015 года. В межсезонье-2018 Букер подписал с «Санз» максимальное продление контракта на $ 158 млн. В прошлом сезоне Девин набирал в среднем 26,6 очка, 4,2 подбора и 6,5 передачи

Различные представители лиги высказывали мнение, что игроки университета Кентукки могут объединить усилия в «Никс». Фронт-офис «Нью-Йорка» ранее возглавили Леон Роуз и Уильям Уэсли, которые перед этим работали в агентстве CAA и дружат с главным тренером Кентукки Джоном Калипари. За Кентукки в своё время выступали Букер, Энтони Дэвис, Демаркус Казинс и Джон Уолл.