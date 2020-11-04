«Локомотив-Кубань» разгромил «Антверп», набрав 114 очков

Краснодарский «Локомотив-Кубань» разгромил «Антверп» в регулярном чемпионате Еврокубка. Встреча прошла в Антверпене и завершилась со счётом 114:94 в пользу краснодарской команды.
Встреча началась с преимуществом краснодарцев — к первому перерыву «Локомотив-Кубань» повёл с разницей в 13 очков. Второй игровой отрезок также остался за гостями паркета — к большому перерыву преимущество российского клуба составляло уже 32 очка. Третья четверть прошла в равной борьбе, а в заключительном игровом отрезке «Антверпу» удалось отыграть часть отставания, но этого оказалось недостаточно. Итоговый счёт встречи — 114:94.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Алан Уильямс, собравший дабл-дабл из 27 очков и 18 подборов. В составе хозяев 25 очков набрал Ибраима Фалл Файе.
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