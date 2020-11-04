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«Локомотив-Кубань» разгромил «Антверп», набрав 114 очков

«Локомотив-Кубань» разгромил «Антверп», набрав 114 очков
Баскетбол / Еврокубок 0

Краснодарский «Локомотив-Кубань» разгромил «Антверп» в регулярном чемпионате Еврокубка. Встреча прошла в Антверпене и завершилась со счётом 114:94 в пользу краснодарской команды.

Встреча началась с преимуществом краснодарцев — к первому перерыву «Локомотив-Кубань» повёл с разницей в 13 очков. Второй игровой отрезок также остался за гостями паркета — к большому перерыву преимущество российского клуба составляло уже 32 очка. Третья четверть прошла в равной борьбе, а в заключительном игровом отрезке «Антверпу» удалось отыграть часть отставания, но этого оказалось недостаточно. Итоговый счёт встречи — 114:94.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Алан Уильямс, собравший дабл-дабл из 27 очков и 18 подборов. В составе хозяев 25 очков набрал Ибраима Фалл Файе.

Еврокубок. Группа C. 6-й тур
04 ноября 2020, среда. 22:00 МСК
Антверп Джайентс
Антверпен, Бельгия
Окончен
94 : 114
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Антверп Джайентс: Файе - 25, Смит - 22, Дудзински - 21, Блейэнберг - 11, де Риддер - 5, Донкор - 4, Кестелот - 4, Дженкинс - 2, Рожьер, ван ден Эйнде, де Риддер
Локомотив-Кубань: Уильямс - 27, Каммингс - 22, Кроуфорд - 19, Кузминскас - 19, Паунич - 7, Калниетис - 6, Линч - 4, Мотовилов - 4, Херви - 4, Ильницкий - 2, Емченко
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