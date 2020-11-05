Макмиллан войдёт в тренерский штаб «Атланты»

Бывший игрок клубов НБА Нэйт Макмиллан в ближайшие дни должен войти в тренерский штаб «Атланты Хоукс».



Как сообщает в своём «твиттере» журналист Марк Стейн, «Хоукс» и 56-летний специалист близки к достижению договорённости. Нэйт Макмиллан станет одним из ассистентов главного тренера клуба из «Джорджии Ллойда Пирса.



Также Макмиллана в качестве ассистента главного тренера рассматривало руководство „Хьюстон Рокетс“. Ранее он четыре сезона проработал в „Атланте“, а августе он был отправлен в отставку.

В качестве игрока Макмиллан выступал за «Сиэтл Суперсоникс». Он до сих пор является сообладателем рекорда (с Эрни Дигрегорио) по количеству передач, сделанных в одном матче, среди новичков НБА — 25.