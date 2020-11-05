Макмиллан войдёт в тренерский штаб «Атланты»
Бывший игрок клубов НБА Нэйт Макмиллан в ближайшие дни должен войти в тренерский штаб «Атланты Хоукс».
Как сообщает в своём «твиттере» журналист Марк Стейн, «Хоукс» и 56-летний специалист близки к достижению договорённости. Нэйт Макмиллан станет одним из ассистентов главного тренера клуба из «Джорджии Ллойда Пирса.
Также Макмиллана в качестве ассистента главного тренера рассматривало руководство „Хьюстон Рокетс“. Ранее он четыре сезона проработал в „Атланте“, а августе он был отправлен в отставку.
В качестве игрока Макмиллан выступал за «Сиэтл Суперсоникс». Он до сих пор является сообладателем рекорда (с Эрни Дигрегорио) по количеству передач, сделанных в одном матче, среди новичков НБА — 25.
Звезда НБА хочет разорвать контракт на $ 34 млн
- 5 ноября 2020
-
06:53
-
01:00
-
00:53
-
00:38
- 4 ноября 2020
-
23:56
-
22:57
-
21:04
-
19:33
-
19:16
-
18:49
-
18:02
-
17:55
-
17:41
-
15:43
-
15:24
-
15:08
-
14:14
-
13:59
-
13:26
-
12:57
-
12:25
-
11:33
-
10:15
-
09:22
-
08:55
-
08:51
-
08:29
-
00:35
- 3 ноября 2020
-
23:26
-
22:58
-
21:49
-
20:55
-
19:24
-
18:59
-
17:46
Партнерский контент