Леброн Джеймс: сестра моего брата убита в прошлые выходные. Нужны ответы — почему и кем?

Звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на смерть сестры его школьного друга Эрики Уимс, которая была найдена застреленной в своём доме в городе Акрон, Огайо.
Джеймс, Эрика Уимс и её родной брат выросли вместе в Огайо.
«Акрон, Огайо! Сестра моего брата была убита в минувшие выходные в своём доме! Семье моего брата нужны ответы на вопросы, почему и кем. Мой город, мне нужно, чтобы вы занялись работой и выяснили, кто совершил эту ужасную, постыдную, мерзкую вещь с таким заботливым, любящим ангелом!» — написал Леброн на своей странице в «Твиттере».
Брат Эрики Брэндон является исполнительным директором во фронт-офисе «Кливленд Кавальерс».
Напомним, в шестом матче серии «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна обыграл «Майами Хит» со счётом 106:93 и стал чемпионом сезона-2019/2020.
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