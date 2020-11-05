Леброн Джеймс: сестра моего брата убита в прошлые выходные. Нужны ответы — почему и кем?

Звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на смерть сестры его школьного друга Эрики Уимс, которая была найдена застреленной в своём доме в городе Акрон, Огайо.

Джеймс, Эрика Уимс и её родной брат выросли вместе в Огайо.

«Акрон, Огайо! Сестра моего брата была убита в минувшие выходные в своём доме! Семье моего брата нужны ответы на вопросы, почему и кем. Мой город, мне нужно, чтобы вы занялись работой и выяснили, кто совершил эту ужасную, постыдную, мерзкую вещь с таким заботливым, любящим ангелом!» — написал Леброн на своей странице в «Твиттере».

Брат Эрики Брэндон является исполнительным директором во фронт-офисе «Кливленд Кавальерс».

Напомним, в шестом матче серии «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна обыграл «Майами Хит» со счётом 106:93 и стал чемпионом сезона-2019/2020.