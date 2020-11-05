«Оклахома» предоставила большую привилегию Крису Полу

Руководство «Оклахома-Сити Тандер», которое планирует серьёзно обновить состав в нынешнее межсезонье, согласилось, что их лидер Крис Пол должен иметь право на «большую привилегию», выбирая своё будущее.



Как утверждает Parlons Basket, руководство «Тандер» учтёт все пожелания Пола во время потенциального обмена. Отмечается, что у разыгрывающего не будет права вето или возможности выбрать будущую франшизу. Однако клуб «максимально прислушается к его мнению».



Крис Пол выступает за «Оклахому» с 2019 года. Ранее он играл за «Нью-Орлеан Хорнетс», «Лос-Анджелес Клипперс» и «Хьюстон Рокетс». Участвовал в Матчах звёзд НБА с 2008 по 2016 год, а также в 2020-м. Кроме того, Пол — президент профсоюза игроков НБА.



Сообщалось, что в услугах Пола заинтересованы в «Милуоки Бакс», однако игрок не горит желанием переезжать в Висконсин. Пол много лет выступал в составе другой команды из Лос-Анджелеса — «Клипперс». В компании Блэйка Гриффина и Деандре Джордана он так и не сумел завоевать титул чемпиона.