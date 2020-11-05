Легенда «Реала» покорил выдающееся достижение в истории клуба

Разыгрывающий защитник «Реала» Серхио Льюль вышел на второе место в истории мадридского клуба по набранным очкам в матчах чемпионата Испании.

В победном матче регулярного чемпионата Испании с «Бильбао» (85:83), который прошёл 4 ноября, 32-летний защитник набрал 14 очков и довёл карьерный показатель до отметки 5323. Льюль, проводящий 15-й сезон, обошёл Хосе Бирюкова (5 311). Лидирует нынешний капитан «Реала» Фелипе Рейес (6003).



Напомним, летом Евролига провела опрос среди болельщиков по определению сборной десятилетия мадридского «Реала». Больше всего голосов набрал именно Льюль (96,97%), который помог команде стать чемпионом Евролиги в 2015 и 2018 годах, а также получил награду MVP турнира в сезоне-2016/2017.