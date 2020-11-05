Двукратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Ламар Одом развёлся с женой — знаменитым фитнес-тренером Сабриной Парр. Об этом Парр сообщила в «сториз» своей страницы в «Инстаграме».
«Вы все знаете, насколько я честна и прозрачна, поэтому я должна быть первой, кто скажет вам, что я больше не состою в отношениях с Ламаром. Я очень люблю его, но больше не могу быть рядом с ним, пока он ищет помощи, в которой отчаянно нуждается. Я желаю ему всего наилучшего и прошу вас молиться за всех, кто вовлечён в этот процесс», — написала Парр.
Одом выступал в НБА с 1999 по 2013 год. В сезоне-2010/2011 Ламар был признан лучшим игроком лиги. В 2009 и 2010 годах Одом помог «Лейкерс» во главе с Коби Брайантом и Пау Газолем завоевать два титула. В ноябре прошлого года стало известно, что Ламар Одом и Сабрина Парр помолвлены. Девушка пыталась помочь баскетболисту справиться с наркотической и алкогольной зависимостью.
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