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«Майами» может отдать одного из лучших игроков за выставленного на обмен топ-плеймейкера

«Майами» может отдать одного из лучших игроков за выставленного на обмен топ-плеймейкера
Баскетбол / НБА 0

Накануне инсайдер Шэмс Чарания сообщил, что «Нью-Орлеан Пеликанс» заинтересован в обмене Джру Холидэя и ведёт переговоры с несколькими клубами о потенциальной сделке. Журналист Айра Виндерман считает, что «Майами Хит» стоит согласиться на подобный ход, отдав Тайлера Хирроу.

«Холидэй очень хорошо подойдёт «Майами». И да, если в сделку придётся включить Хирро, «Хит» всё равно должны пойти на неё. «Хит» в мгновение ока должны соглашаться на сделку», – написал Виндерман на своей странице в «Твиттере».

В сезоне-2019/2020 Хирроу установил новый рекорд НБА по количеству матчей с 10+ очками подряд в одном розыгрыше плей-офф для новичка. Атакующий защитник «Хит» набирал двузначное количество очков в 20 матчах подряд в плей-офф. Хирроу был выбран «Майами» под лотерейным 13-м номером на драфте НБА 2019 года.

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