В клубе НБА отреагировали на информацию, что они выставили на обмен звёздного игрока

В «Нью-Орлеан Пеликанс» прокомментировали появившуюся накануне информацию от инсайдера Шэмса Чарании, который сообщил, что клуб заинтересован в обмене Джру Холидэя и ведёт переговоры с несколькими клубами о потенциальной сделке.



«Джру — особенный человек, он был особой частью этой команды. Поэтому когда вы читаете нечто подобное, то можете подумать, что произошло что-то из ряда вон выходящее. Как будто это заслуживает освещения в СМИ.

Мы обсуждаем обмен игрока. Это наша работа. У нас были аналогичные переговоры в прошлом году перед трансферным дедлайном. И никто не пытается сделать что-то иное, чем прежде.



Мы пытаемся создать команду с устойчивым будущим, которая будет конкурентоспособна уже сегодня. Джру нравится быть с нами, и нам нравится, как он играет. Но если лучший способ построить это светлое будущее и поставить в более выгодное положение Холидэя – это его обмен, то он в итоге и произойдёт», — говорится в заявлении руководителя по баскетбольным операциям «Пеликанс» Дэвида Гриффина.