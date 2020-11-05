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«Голден Стэйт» готовит подходящий пакет активов, чтобы выменять Янниса Адетокунбо

«Голден Стэйт» готовит подходящий пакет активов, чтобы выменять Янниса Адетокунбо
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо может продолжить карьеру в «Голден Стэйт Уорриорз», сообщила радиоведущая Эшли Николь в своём «твиттере».

По информации источника, «Голден Стэйт» готовит пакет активов, который может заинтересовать «Милуоки» для обмена греческого баскетболиста. Пока точно неизвестно, что именно собирается предложить «Голден Стэйт», но предполагается, что речь идёт о нескольких пиках первого раунда будущих драфтов, а также бывшем игроке «Миннесоты» Эндрю Уиггинсе.

25-летний Адетокунбо два сезона подряд признавался самым ценным игроком (MVP) НБА. В прошлом сезоне Яннис провёл 63 матча в регулярном чемпионате, набирая в среднем по 29,5 очка, 13,6 подбора, 5,6 передачи, 1,0 блокшота и 1,0 перехвата. За 9 матчей плей-офф средние показатели Адетокунбо составили 26,7 очка, 13,8 подбора, 5,7 передачи, 0,9 блокшота и 0,7 перехвата.

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