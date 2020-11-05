Экс-игрок ЦСКА Сент-Рос высказался о бывшей команде перед противостоянием в Евролиге

Экс-свингмен ЦСКА, ныне выступающий за «Панатинаикос», Ховард Сент-Рос поделился ожиданиями от противостояния с бывшей командой в матче 7-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Сент-Рос присоединился к ЦСКА в ходе сезона-2019/2020 и ушёл летом.
«Это будет сложная игра. ЦСКА — гранд Евролиги. У них много хороших игроков. Я тоже был там в прошлом году. В составе два новых игрока. Мы посмотрели несколько видео, они хорошо играют. Это будет трудная игра. Я всегда буду благодарен ЦСКА за первый опыт в Евролиге во время работы с тренером Димитрисом Итудисом и остальной командой. Будет весело играть против них. У команды ЦСКА огромный талант. Я думаю, что сдерживание Майка Джеймса будет иметь решающее значение», — приводит слова Сент-Роса Eurohoops.
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