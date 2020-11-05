Член Зала славы назвал единственный недостаток Леброна и назначил виновников его наличия

Легенда НБА член Зала славы баскетбола Рик Бэрри считает, что в начале карьеры форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса тренеры «Кливленд Кавальерс» слабо поработали над развитием его бросковых навыков.
«Иногда бог делает интересные вещи, за которыми стоит наблюдать. Что он сделал с Леброном Джеймсом, так это то, что не позволил ему стать великим шутером. Это единственная дыра в его броне. Виню тренеров Леброна в „Кливленде“, что они не исправили механику его броска в начале карьеры. Сегодня Леброн ещё не лучший шутер, но респектабельный. Представьте, если бы он был игроком, который забивает 80% штрафных бросков и более 40% трёхчоковых. Его бы просто объявили исключительным. Он так много делает на площадке. Он может разыгрывать мяч, делать передачи, он большой и мощный, но боится оказаться на линии штрафных», — приводит слова Бэрри Parlons Basket.
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