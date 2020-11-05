Энес Кантер: Эрдоган, ты психопат

Центровой клуба НБА «Бостон Селтикс» Энес Кантер подверг критике президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за преследование представителей СМИ.



«Журналистика — это не преступление, психопат Эрдоган», — написал в своём «твиттере» Кантер.



В 2018 году Мехмета Кантера, отца Энеса, приговорили в Турции к 15 годам лишения свободы, но недавно освободили. Энес связывал арест с тем, что Мехмет позволял себе критику в адрес государства и президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Напомним, Кантер заявлял, что на него охотятся турецкие спецслужбы. На родине он лишён гражданства и вскоре получит паспорт США.

Ранее Энес Кантер назвал президента Турции «террористом», заявив, что он развязал 31 конфликт с десятью странами за десять лет.