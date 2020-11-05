Звезда НБА рассказал, с кем должен драться Конор за пояс, если Хабиб не вернётся

Баскетболист «Даллас Маверикс» Кристап Порзингис считает, если Хабиб Нурмагомедов не вернётся в UFC, то титульный бой должен провести Конор Макгрегор. В качестве соперника Порзингис видит Тони Фергюсона или Дастина Порье.
«Надеюсь, мы увидим реванш между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым. Если Хабиб всё же завершил карьеру, пусть Конор дерётся с Тони Фергюсоном или Дастином Порье за титул», — написал в своём «инстаграме» Порзингис.
Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.
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