«Зенит» на домашней арене уступил «Олимпиакосу»
В Санкт-Петербурге в матче регулярного чемпионата Евролиги «Зенит» принимал «Олимпиакос».
Команды ровно начали встречу, и по итогам первой четверти хозяева вели в счёте с минимальным преимуществом — 20:19. Но уже во второй десятиминутке команда из Греции прибавила и повела с двузначным преимуществом — 41:27.
После большого перерыва пирейцы контролировали происходящее на паркете и не позволили «Зениту» перехватить инициативу. Итоговая победа гостей — 75:66.
Самым результативным в составе победителей стал Хассан Мартин, набравший 16 очков. 10 очков записал в актив Шакил Макиссик. В составе «Зенита» 13 очков набрал Билли Бэрон. Команда из Санкт-Петербурга потерпела первое поражение в нынешнем сезоне Евролиги.
Евролига. Регулярный чемпионат. 5-й тур
05 ноября 2020, четверг. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
66 : 75
Олимпиакос
Пирей, Греция
Зенит: Бэрон - 13, Холлинс - 12, Пангос - 9, Пойтресс - 7, Томас - 7, Гудайтис - 6, Риверс - 5, Понитка - 4, Зубков - 3, Трушкин, Фридзон, Хвостов
Олимпиакос: Мартин - 16, Маккиссик - 10, Везенков - 9, Спанулис - 9, Папаниколау - 8, Жан-Шарль - 7, Принтезис - 4, Эллис - 4, Дженкинс - 3, Слукас - 3, Ларенцакис - 2, Харрисон
- 5 ноября 2020
-
21:49
-
21:16
-
21:00
-
20:53
-
20:33
-
19:27
-
17:53
-
17:30
-
17:28
-
16:04
-
15:24
-
14:16
-
12:48
-
11:59
-
10:05
-
09:22
-
09:18
-
06:53
-
01:00
-
00:53
-
00:38
- 4 ноября 2020
-
23:56
-
22:57
-
21:04
-
19:33
-
19:16
-
18:49
-
18:02
-
17:55
-
17:41
-
15:43
-
15:24
-
15:08
-
14:14
-
13:59
Партнерский контент