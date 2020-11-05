«Зенит» на домашней арене уступил «Олимпиакосу»

В Санкт-Петербурге в матче регулярного чемпионата Евролиги «Зенит» принимал «Олимпиакос».

Команды ровно начали встречу, и по итогам первой четверти хозяева вели в счёте с минимальным преимуществом — 20:19. Но уже во второй десятиминутке команда из Греции прибавила и повела с двузначным преимуществом — 41:27.

После большого перерыва пирейцы контролировали происходящее на паркете и не позволили «Зениту» перехватить инициативу. Итоговая победа гостей — 75:66.

Самым результативным в составе победителей стал Хассан Мартин, набравший 16 очков. 10 очков записал в актив Шакил Макиссик. В составе «Зенита» 13 очков набрал Билли Бэрон. Команда из Санкт-Петербурга потерпела первое поражение в нынешнем сезоне Евролиги.