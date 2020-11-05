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«Зенит» на домашней арене уступил «Олимпиакосу»

«Зенит» на домашней арене уступил «Олимпиакосу»
Баскетбол / Евролига 0

В Санкт-Петербурге в матче регулярного чемпионата Евролиги «Зенит» принимал «Олимпиакос».

Команды ровно начали встречу, и по итогам первой четверти хозяева вели в счёте с минимальным преимуществом — 20:19. Но уже во второй десятиминутке команда из Греции прибавила и повела с двузначным преимуществом — 41:27.

После большого перерыва пирейцы контролировали происходящее на паркете и не позволили «Зениту» перехватить инициативу. Итоговая победа гостей — 75:66.

Самым результативным в составе победителей стал Хассан Мартин, набравший 16 очков. 10 очков записал в актив Шакил Макиссик. В составе «Зенита» 13 очков набрал Билли Бэрон. Команда из Санкт-Петербурга потерпела первое поражение в нынешнем сезоне Евролиги.

Евролига. Регулярный чемпионат. 5-й тур
05 ноября 2020, четверг. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
66 : 75
Олимпиакос
Пирей, Греция
Зенит: Бэрон - 13, Холлинс - 12, Пангос - 9, Пойтресс - 7, Томас - 7, Гудайтис - 6, Риверс - 5, Понитка - 4, Зубков - 3, Трушкин, Фридзон, Хвостов
Олимпиакос: Мартин - 16, Маккиссик - 10, Везенков - 9, Спанулис - 9, Папаниколау - 8, Жан-Шарль - 7, Принтезис - 4, Эллис - 4, Дженкинс - 3, Слукас - 3, Ларенцакис - 2, Харрисон
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