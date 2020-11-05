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«Чёрт возьми, нет!» Чемпион НБА — о действиях Трампа на выборах президента США

«Чёрт возьми, нет!» Чемпион НБА — о действиях Трампа на выборах президента США
Баскетбол / НБА 0

Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне обозреватель Кендрик Перкинс прокомментировал предложение главы США Дональда Трампа, который призвал остановить подсчёт голосов на президентских выборах.

«Чёрт возьми, нет! Это США, где учитывается каждый голос», — написал Перкинс в «Твиттере».

Напомним, президентские выборы в США состоялись 4 ноября. Сначала казалось, что победа окажется за Дональдом Трампом, но после действующий президент намекнул, что команда кандидата от демократической партии Джо Байдена ведёт нечестную игру с подсчётом голосов в нескольких важнейших штатах. После Трамп призвал остановить подсчёт голосов и даже обратился в суд. На данный момент победитель выборов так и не определён. Шансы Байдена на победу оцениваются высоко.

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