Димитрис Итудис: ЦСКА всё больше походит на настоящую команду

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис рассказал о подготовке команды к предстоящему матчу регулярного чемпионата Евролиги с «Панатинаикосом».
«Готовимся к игре, как к любому другому матчу Евролиги, тем более гостевому. Знаем о трудностях, но мы работаем в хорошем режиме, тренируемся все вместе, а это то, чего мы так ждали с самого начала сезона. Нам не хватает стабильности, но мы всё больше походим на настоящую команду. Готовы к игре, ко всем препятствиям, которые поставит перед нами ПАО», — приводит слова Итудиса официальный сайт красно-синих.
Своими ожиданиями поделился и игрок «армейцев» Дэниел Хэкетт.
«У нас было достаточно времени поработать и подготовиться к матчу. Команда прибавляет, наконец у нас полный состав после проблем с коронавирусом, травмами и всем остальным. Мы провели несколько хороших тренировок, так что готовы приехать, показать свой баскетбол, продемонстрировать силу и постараться победить. ПАО – команда, против которой всегда сложно на выезде. Они будут бороться, они мотивированы после хорошей победы над «Фенербахче», — сказал Итудис.
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