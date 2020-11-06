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Капитан сборной Беларуси: мои дорогие предатели, вы — невероятные!

Капитан сборной Беларуси: мои дорогие предатели, вы — невероятные!
Баскетбол 0

Капитан женской баскетбольной сборной Беларуси Екатерина Снытина опубликовала на своей странице в «Инстаграме» эмоциональный пост, обратившись к жителям страны.

«Предательство — желать лучшей жизни!
Предательство — работать за рубежом для обеспечения семьи!⠀
Предательство — думать по-другому! ⠀
Предательство — выражать гражданскую позицию!⠀
Предательство — быть против насилия!⠀
Мои дорогие предатели, вы — невероятные!
Вместе!» — написала Снытина.

Фото доступно на странице Екатерины Снытиной в «Инстаграме».

Протесты в Беларуси продолжаются уже почти три месяца. Демонстранты, не согласные с итогами выборов 9 августа, требуют отставки президента Александра Лукашенко, освобождения политзаключенных и прекращения насилия над участниками мирных митингов.

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