Куртинайтис: в составе «Фенербахче» есть два основных игрока, которые задают тон всей игре

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис и центровой Грег Монро поделились ожиданиями от матча 7-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Фенербахче».

«Мы играем на выезде, и, даже несмотря на наличие или отсутствие зрителей, домашний фактор играет свою роль. На прошлой неделе «Фенербахче» провёл хороший матч с «Маккаби». В их составе есть два основных игрока — Лоренцо Браун и Нандо Де Коло, которые задают тон всей игре. Легко не будет, но соперник нам по плечу. Мы неплохо тренируемся, имеем достаточно игроков для подготовки к матчам, хотя четыре человека у нас отсутствуют из-за травм. Будем активнее использовать ротацию «больших», как в последнем матче с «Црвеной Звездой». Та игра сложилась для нас удачно. Попробуем заделать эти дыры. Думаю, мы готовы к победе», — приводит слова Куртинайтиса официальный сайт «Химок».



«Фенербахче» всегда был солидной командой, а на их площадке всегда тяжело играть, независимо, есть на трибунах болельщики или нет. Мы должны быть максимально собранны и готовы, постараемся показать командный баскетбол и одержать победу. В составе «Фенера» есть несколько парней, с которыми я раньше играл в одной команде. Вообще приятно выходить на площадку против бывших одноклубников, ребят, которых ты знаешь давно. Так что сыграть против Данило Бартеля и Лоренцо Брауна будет для меня удовольствием», — заявил Монро.