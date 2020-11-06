В «Хьюстоне» рассказали, каких игроков будут подписывать в межсезонье

Генеральный менеджер «Хьюстон Рокетс» Рафаэль Стоун дал понять, что клуб на трансферном рынке будет ориентироваться на подписание высокорослых игроков.



«Мы, конечно, не будем проводить это межсезонье, утверждая, что не хотим никаких игроков ростом более двух метров. Нам нужны хорошие игроки», — цитирует Стоуна издание The Score в «Фейсбуке».



Напомним, что новым главным тренером «Хьюстона» стал Стивен Сайлас. Он был одним из трёх претендентов на замену Майку Д'Антони вместе с бывшими главными тренерами НБА Джеффом Ван Ганди и ассистентом «Рокетс» Джоном Лукасом. Сайлас работает в НБА с 1999 года в качестве скаута и помощника тренера. Последние два года он ассистировал Рику Карлайлу в «Даллас Маверикс».