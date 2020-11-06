«Миннесота» и «Голден Стэйт» делали запрос на обмен трёх звезд НБА

«Миннесота Тимбервулвз» и «Голден Стэйт Уорриорз» пытались обменять свои драфт-пики на игрока уровня Матча всех звёзд НБА.



По данным инсайдера ESPN Зака Лоу, менеджеры клубов делали запрос по возможному обмену Брэдли Била («Вашингтон Уизардс»), Девина Букера («Финикс Санз») и Бена Симмонса («Филадельфия Сиксерс»). Во всех трёх случаях «Голден Стэйт» и «Миннесота» получили отказ, так как другие клубы не считают предстоящий драфт достаточно сильным и не видят большой ценности в пиках.

В случае с Билом ситуация ещё может измениться. Если игрок сам попросит «Уизардс» обменять его. Пока Брэдли не принял решения.



Напомним, что «Миннесота Тимбервулвз» и «Голден Стэйт Уорриорз» имеют 1-й и 2-й пики нынешнего драфта соответственно.