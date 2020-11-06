В «Барселоне» отреагировали на разгром с рекордной результативностью в сезоне

Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс поделился мыслями о победе своей команды в матче Евролиги с «Альбой», в которой каталонцы установили рекорд сезона турнира по количеству набранных очков за одну игру — 103.

«Мы очень хорошо сыграли в атаке и не совершали потерь. Что касается защиты, получился странный вечер, в этом компоненте мы прибавляли и сбавляли. „Альба“ — хорошая команда, но мы поймали её, когда она не в лучшей форме. Наше нападение было очень хорошо. Именно так мы и хотим играть. Хотим давать возможность всем и играть 12 баскетболистами. Все должны понимать свою важность в коллективе», — приводит слова специалиста официальный сайт Евролиги.

«Мы серьёзно отнеслись к матчу. Конечно, важна каждая игра. Мы здорово смотрелись в атаке, играли в пас, все набирали очки. Но хороша была и оборона, в том числе это касается игры на подборах. Мы здорово начали, особенно Абринес, забросивший несколько трёхочковых кряду. Кроме того мы позволили набрать „Альбе“ только 67 очков, я очень доволен», — добавил лидер «Барселоны» Никола Миротич.