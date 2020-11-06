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Джавэйл Макги назвал самого сложного соперника за карьеру

Джавэйл Макги назвал самого сложного соперника за карьеру
Баскетбол / НБА 0

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Джавэйл Макги назвал бывшего «большого» «Хьюстон Рокетс» Яо Мина самым сложным соперником, с которым ему доводилось сталкиваться за карьеру в НБА.

«Это однозначно Яо Мин. Половина из вас, вероятно, не знает, кто такой Яо Мин. Это 229-сантиметровый китайский центровой, который мог бросать трёхочковые и продавливал соперников под кольцом. Он был великолепен. Игрок уровня Зала славы, бесспорно. Я пытался закрыть его, когда был новичком с ростом 210 см. Я весил 109 кг, а он около 135 кг. Это было бесполезно», — приводит слова Макги Essentially Sports.

В сезоне-2019/2020 Макги стал чемпионом НБА в составе «Лейкерс». До этого центровой выиграл два титула в качестве игрока «Голден Стэйт Уорриорз».

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