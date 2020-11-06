Два клуба НБА отказались обменивать своих звёзд в «Бакс», ищущих напарника для Адетокунбо

Руководство «Милуоки Бакс» пытается заполучить в команду звёздного игрока, чтобы усилить коллектив и найти мощного напарника для лидера висконсинцев Янниса Адетокунбо.

По сведениям ESPN, менеджмент «Бакс» интересовался разыгрывающим «Оклахома-Сити Тандер» Крисом Полом и ещё одним защитником, одним из лидеров «Индианы Пэйсерс» Виктором Оладипо. Но в клубах пока отказались обсуждать обмен своих игроков, не желая принимать решение в спешке.

Напомним, в минувшем сезоне «Милуоки» уверенно выиграл регулярный чемпионат НБА в Восточной конференции, но в плей-офф подопечные Буденхольцера разочаровали болельщиков, уступив в полуфинале плей-офф «Майами Хит».

Ходят слухи, что в следующее межсезонье Яннис Адетокунбо может покинуть Висконсин.